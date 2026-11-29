La Bonita y la Vaca protagonizan un combate polémico que terminó en empate

Diana Fernández no pudo imponer su superioridad ante Aixa Adema y dejó escapar la victoria

La pelea entre Diana 'La Bonita' Fernández y Aixa 'La Vaca' Adema terminó con un empate que dejó sensaciones divididas, luego de que la pugilista mexicana no lograra imponer su dominio ante la argentina en un combate pactado a 10 rounds en la categoría supermosca.

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¿Cómo fue la pelea de la Bonita y la Vaca?

Pese a llegar con mejores registros y el respaldo de su condición de campeona, Fernández encontró en Adema a una rival que supo responder, contrarrestar sus ataques y complicarle el desarrollo de la pelea. La Bonita buscó llevarse la victoria, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para convencer a los jueces.

Durante los asaltos, la argentina logró plantarse frente a la mexicana y evitar que esta marcara diferencias claras. Aunque Diana intentó tomar el control del enfrentamiento, Aixa se mantuvo competitiva y terminó por frustrar las aspiraciones de su rival de salir con el brazo en alto.

La Bonita y Aixa 'La Vaca' Adema | IG:@latinko.promotions

Al término de la contienda, el rostro de Fernández reflejaba mayores señales de castigo que el de su oponente, una imagen que alimentó las opiniones divididas sobre el resultado. Para algunos, el empate fue justo por lo mostrado sobre el cuadrilátero; para otros, la actuación de la campeona mexicana estuvo lejos de su mejor versión.

El empate terminó por rescatar una noche complicada para Diana Fernández, quien no consiguió demostrar la superioridad que reflejaban sus antecedentes ni encontrar la fórmula para superar a la argentina. La Vaca Adema, por su parte, salió con un resultado que reconoció su capacidad para competir frente a una de las boxeadoras mexicanas de mayor expectativa.

La pelea dejó a ambas pugilistas sin una vencedora y con un desenlace que generó debate entre los aficionados, pues La Bonita no pudo hacer valer su condición ante una rival que le plantó cara durante los 10 episodios.

Empate entre la Bonita Fernández y la Vaca Adema | IG:@latinko.promotions

General Cuéllar se lleva la victoria ante Bam Bam Hernández

En el combate preliminar de Box Televisa, David 'El General' Cuéllar derrotó por decisión unánime a Iván 'Bam Bam' Hernández, en una pelea pactada a 10 asaltos dentro del peso pluma.

El queretano recurrió a su experiencia para manejar el combate y construir poco a poco el triunfo ante un Hernández que destacó por su potencia de puños, pero que no logró superar a su rival en el desarrollo de la contienda.

El Bam Bam fue un adversario digno y mantuvo la exigencia sobre Cuéllar, aunque el General supo controlar los momentos de la pelea y marcar la diferencia para convencer a los jueces.

Tras completar los 10 rounds, las tarjetas favorecieron de manera unánime a David Cuéllar, quien se quedó con la victoria y cerró con éxito su presentación en la función.