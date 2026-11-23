La estadounidense retuvo su campeonato indiscutido de peso mosca

Gabriela “Sweet Poison” Fundora volvió a demostrar por qué es una de las máximas figuras del boxeo femenil al derrotar por decisión unánime a la polaca Jasmina Zapotoczna y retener su campeonato indiscutido de peso mosca.

La estadounidense se impuso después de diez asaltos con tarjetas de 100-88, 99-89 y 98-90, en una pelea en la que hizo valer su superioridad física, alcance y potencia.

¿Cómo fue la victoria?

La campeona, de 24 años, tomó la iniciativa desde los primeros episodios, persiguiendo constantemente a una rival que apostó por la movilidad para evitar los intercambios. Con su considerable ventaja de estatura y alcance, Fundora trabajó desde la distancia, conectando golpes rectos y combinaciones que poco a poco fueron limitando las opciones de escape de Zapotoczna.

La boxeadora polaca intentó complicar el combate mediante desplazamientos laterales y contragolpes, especialmente durante los primeros tres asaltos. Sin embargo, Fundora ajustó su estrategia a partir del cuarto episodio, comenzó a cerrar los espacios y dirigió buena parte de su ofensiva hacia la zona abdominal, una decisión que terminó marcando el rumbo de la contienda.

El dominio de la estadounidense se reflejó en el séptimo asalto, cuando conectó un potente golpe al cuerpo que mandó a Zapotoczna a la lona. La retadora consiguió levantarse rápidamente y continuó en la pelea, aunque Fundora no disminuyó la presión y siguió buscando los espacios para lastimarla.

Fundora en su pelea con Zapotoczna | X:@WorldBoxingOrg

La segunda caída llegó en el octavo episodio, nuevamente producto del trabajo de Fundora a las zonas blandas. La campeona combinó un golpe al cuerpo con una ofensiva que terminó arriba, obligando a la polaca a poner una rodilla sobre la lona. Aunque Zapotoczna logró recuperarse y superar el conteo, el castigo comenzó a pasarle factura y sus movimientos perdieron efectividad.

En los últimos dos rounds, Fundora salió decidida a conseguir el nocaut y mantuvo una persecución constante sobre su oponente. La estadounidense conectó diversas combinaciones al cuerpo y la cabeza, pero Zapotoczna mostró resistencia y capacidad de recuperación para evitar una tercera caída y completar los diez episodios. De esta manera, la campeona tuvo que conformarse con una amplia victoria en las tarjetas.

Fundora vs Zapotoczna | X:@IntBoxingNews

Así quedó el récord de Fundora

Con este resultado, Fundora mejoró su récord profesional a 19 victorias sin derrota, con 10 triunfos por la vía del nocaut, y concretó la cuarta defensa exitosa de su campeonato indiscutido, que reúne los cinturones de la AMB, CMB, FIB y OMB. Por su parte, Zapotoczna quedó con marca de 10 triunfos y dos derrotas, luego de protagonizar una actuación resistente ante una de las mejores exponentes de la división.