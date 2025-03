Bivol es advertido por Zurdo Ramírez: “Soy más fuerte y más rápido en el Peso Crucero”

Dmitry Bivol consiguió lo que quería tras cobrar revancha ante Artur Beterbiev y adjudicarse los cinturones Semicompletos para ponerle nueva marca a su trayectoria boxística con 24-1.

El ruso ostenta los campeonatos de las 175 libras; Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional (FIB) y Organización Internacional de Boxeo (OIB), ahora ha puesto la mira en un mexicano que no es Canelo Álvarez.

Bivol l CRÉDITO X:BoxeoPremier

Bivol podría meditar un posible combate ante Zurdo Ramírez: “Tal vez podamos hablar sobre el peso crucero. Yo también lo pensaré. Tengo cinturones aquí, necesito revisar el peso Crucero”.

Zurdo Ramírez manda recadito: “Me encantaría pelear de nuevo con Bivol en peso Crucero. La revancha contra Bivol sería mejor, me costó mucho llegar a las 175 libras. No le quito nada a él, pero no estaba al 100 por ciento contra él esa noche, pero sucedió y he avanzado. Soy más fuerte y más rápido en el peso Crucero. Mi peso es bueno, no me estoy agotando”, dijo para The Ring.

Zurdo ante Goulamirian l CRÉDITO X:boxeadorescl

La revancha para Zurdo Ramírez

El mexicano estaría dispuesto a cobrar revancha luego de la derrota ante el ruso en noviembre de 2022 tras una decisión unánime de las tarjetas convirtiéndose en el segundo peleador Tricolor derrotado a manos de Bivol.

El repunte del Zurdo Ramírez

Gilberto ‘El Zurdo’ Ramírez recientemente unificó los cetros cruceros de la AMB y OMB luego de vencer a finales del 2024 a Chris Billam-Smith.



