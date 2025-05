¿Burla? William Scull sobre victoria de ‘Canelo’ Álvarez: “Me ganaron sin darme golpes”

La pelea entre Saúl Álvarez y William Scull dejó mucho que desear en cuanto a espectáculo se refiere, esto en gran parte se debió a la estrategia del pugilista cubano de evitar a toda costa el intercambio de golpes con Canelo. Sin embargo, Scull se mostró satisfecho con su accionar encima del cuadrilátero e inclusive presumió los pocos golpes que recibió de Canelo Álvarez.

En entrevista para ESPN apenas terminado el combate, William Scull aclaró que ‘huir’ de ‘Canelo’ Álvarez no era su estrategia y mencionó que fue una pena que el combate se haya dado de esta manera, pero enfatizo que los jueces le dieron la victoria de manera unánime al mexicano que prácticamente no le conectó golpes.

"No, pero bueno, el objetivo fue ganar, me ganaron una pelea sin darme golpes, la verdad que es una pena ¿no? que el boxeo cae en eso, porque al final es boxeo, esto es boxeo, darle y que no te den es boxeo", declaró William Scull.

‘Canelo’ Álvarez conecta más golpes de poder pese a declaraciones de Scull

De acuerdo a estadísticas proporcionadas por Compubox, ‘Canelo’ Álvarez conectó más goles de poder que su rival William Scull, 56 por 55 del contrincante, sin embargo, la estadística donde sí brilló el cubano fueron los golpes de poder a la cabeza, pues conectó en 22 ocasiones a Saúl Álvarez, mientras que el tapatío solamente 8 veces en este rubro.

En golpes de poder al cuerpo es donde encontramos una diferencia abismal y que refleja lo que fue el combate, pues ‘Canelo’ Álvarez registró 40 golpes al cuerpo de su rival, mientras que William Scull solamente dio 6 golpes de poder al cuerpo del mexicano.

