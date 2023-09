A pocos días del esperado combate ante Jermell Charlo, Saúl 'Canelo' Álvarez dijo estar mentalizado para noquear al boxeador norteamericano y afirmó haber trabajado para conseguirlo.

"Sería mentiroso si como peleador te diría que no quiero noquear, siempre uno tiene la mentalidad de ir y acabar la pelea por nocaut, que no suceda es otra cosa, te preparas con el afán de ir a noquear, pero siempre vas con esa mentalidad", dijo en entrevista con TUDN.

Además, mecionó que cuenta con la experiencia necesaria para "lidiar" con el estilo de pelea con el que se pose sobre el ring Charlo, por lo que está preparado para cualquier situación.

"No sé cómo vaya a salir a pelear porque tiene varias maneras, agresivo, se sabe mover, contragolpear. No sabemos cómo va a salir, pero estamos preparándonos para lo que venga. He estado arriba del cuadrilátero con todo tipo de peleadores, contragolpeadores, agresivos, que se saben mover, tengo la experiencia necesaria para lidiar con Charlo", agregó.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo se enfrentan este sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde expondrán sus títulos de campeones.

