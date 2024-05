Canelo Álvarez afirmó ser el mejor peleador del mundo; abrió la puerta a pelea contra Benavidez

Las victorias siguen llegando. No importa el rival que tenga enfrente, Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue sacando triunfos y el último llegó al vencer por decisión unánime al mexicano Jaime Munguía en Las Vegas.

El boxeador tapatío no fue capaz de noquear a su rival, pero si lo mandó a la lona en una ocasión, situación con la que prácticamente amarró la victoria desde el round 4. Tras la victoria Canelo decidió elogiar a su rival, y volvió a afirmar que es el mejor del mundo.

“Significa mucho, es un gran hombre un gran campeón y va a seguir haciendo bien las cosas. Me siento orgulloso de representar a México. ¡Viva México Cabrones! Me tomo mi tiempo. Tengo mucha experiencia. Me tomo mi tiempo y tengo 12 rounds para noquearlo”

“Es por eso que soy el mejor. No me considero el mejor de todos los tiempos. Cuando me retire mis números hablarán por sí solos. Respeto a los peleadores mexicanos del pasado y del presente. Pero soy el mejor peleador ahora mismo”, reveló el mexicano.

Canelo también abrió la puerta para una posible pelea contra David Benavidez. Ante todas las críticas recibidas el pugilista aseguró que si el dinero es el correcto aceptará la pelea contra el mexicoamericano.

“Si el dinero es correcto, puedo pelear ahora mismo, no me importa una mierda. Todos preguntan por todo, todos dicen que no quiero pelear, pero ahora mismo puedo pedir lo que quiera puedo hacer lo que quiera. Y si les gusta bueno y si no también”, finalizó Canelo.

Ahora el histórico pugilista tendrá alrededor de cuatro meses para poder definir a su siguiente rival. Entre los candidatos para la pelea de septiembre se destacan el ya mencionado David Benavidez, Jermall Charlo y Terence Crawford.

