Canelo Álvarez confirma que quiere pelear vs Crawford para 'demostrar de qué está hecho'

El multicampeón mexicano Saúl "Canelo" Álvarez confirmó su deseo de enfrentar al invicto Terence Crawford en una pelea que la afición ha pedido desde hace varios meses.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

En entrevista con The Ring Magazine, el tapatío dejó claro que su enfoque inmediato es su combate del 4 de mayo ante el cubano William Scull, pero que su mirada a futuro está puesta en un enfrentamiento contra el norteamericano.

Canelo previo a una pelea | MEXSPORT

“El plan es ese, todos quieren esa pelea (vs Crawford). Primero tengo que hacerme cargo de esta pelea con Scull, es la prioridad y después veremos lo que pasa, pero sí, ese es el plan y sé que la gente quiere verla”, expresó.

Una revancha simbólica contra el estilo Mayweather

Para Canelo, el posible enfrentamiento con Crawford no solo sería una pelea más, sino una especie de revancha simbólica contra su pasado, especialmente contra el estilo que lo venció en 2013: Floyd Mayweather Jr..

Terence Crawford | IG @tbudcrawford

“Demostrarle a la gente que soy diferente, la experiencia que he ganado, el peleador que soy hoy día. Dejar claro que necesitaba más años para pelear con Mayweather, pero no me excuso ni culpo a nadie.”

El púgil de Guadalajara busca dejar claro que la versión actual de Canelo está a años luz de aquel joven que cayó ante Floyd, y que enfrentar a Crawford, con un estilo técnico y elusivo, sería la forma ideal de demostrarlo.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡Oficial! Pelea de Canelo vs Scull no se podrá ver en México