Canelo Álvarez contra el Gobierno de México: "No apoyan al deporte"

Canelo ya está en México para su pelea contra John Ryder el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron.

Aprovechando su visita, Álvarez fue recientemente entrevistado y sus declaraciones fueron totalmente directas, sobre todo en el tema del apoyo al deporte.

“Cuando yo iba a representar a Jalisco en las Olimpiadas Nacionales, si ganabas una medalla de oro, te iban a dar tanto dinero mensualmente, no era mucho, pero salía los camiones u otras cosas, me ayudaba, pero no llegó, nunca recibí nada, se lo robaron todo

“Se preocupan por muy pocas cosas, pero no apoyan el deporte, mucho menos del boxeo, que más gloria le ha dado al país”

El campeón mexicano sacó estos temas a la luz cuando durante la entrevista tuvo que recordar lo difícil que fue el inicio de su carrera como boxeador.

