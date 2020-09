Canelo Álvarez: Demanda del boxeador es de por lo menos 280 mdd

El mejor libra por libra del planeta, el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez demandó por incumplimiento de contrato a Óscar de la Hoya, Golden Boy Promotions y DAZN por un pago mínimo de 280 millones de dólares.

"A pesar de los éxitos de Álvarez, tanto DAZN como Golden Boy han roto las promesas que le hicieron a Álvarez y a los fanáticos del box, al hacerlo, los acusados ​​han incumplido sus respectivos contratos y causado a Álvarez daños por, al menos, 280 millones", se lee en la página 3 de 24 que consta la demanda que interpuso el púgil mexicano en una Corte Federal de California, a través de The Maloney Firm que lleva el abogado Patrick Maloney.

'Canelo' Álvarez aseguró que interpuso la demanda debido a su deseo de regresar al ring. La última vez que peleó fue en noviembre pasado cuando hizo historia al convertirse en el primer púgil desde Henry Armstrong (1938) en ostentar tres títulos del mundo en distintos pesos de manera simultánea, al conquistar su cuarto cetro en diferentes divisiones tras arrebatarle el título Semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al ruso Sergey Kovalev.

"Soy el número uno libra por libra del mundo. No tengo miedo a ningún oponente en el ring y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring.

"Interpuse la demanda, así que puedo ya regresar al boxeo y darle a mis fanáticos las peleas que se merecen", informó 'Canelo', a través de un comunicado.

En octubre de 2018 DAZN firmó a Saúl Álvarez por 365 millones de dólares garantizados para 11 peleas en 5 años, para un promedio de 33 millones por combate, que lo convirtió en el deportista mejor pagado del mundo en 2019.

En la demanda se señala que la empresa de streaming no tiene ningún derecho de aceptar o rechazar cualquier rival del púgil mexicano y los rivales se negociarán entre Saúl Álvarez y Golden Boy Promotions.

En 2018, 'Canelo' y GBP salieron con los brazos arriba de la batalla legal que inició en 2011 el promotor Félix 'Tutico' Zabala, de All Star Boxing, quien demandó al mexicano por 8.5 millones de dólares por incumplimiento de contrato.

Zabala también demandó a Óscar de la Hoya, dueño de Golden Boy Promotions, por haber interferido en la relación laboral.

En 2016, la jueza Migna Sánchez falló en contra del púgil mexicano, quien tenía que pagar dicha cantidad a 'Tutico'. Sin embargo, los abogados de 'Canelo' apelaron la sentencia y dos años más tarde se falló a favor de Álvarez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: GOLDEN BOY ASEGURÓ QUE EL CORAJE DEL MEXICANO ES VS DAZN