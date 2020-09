Canelo Álvarez demandó a DAZN y a Golden Boy Promotions

El mejor libra por libra del planeta, el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez sostendrá su siguiente batalla en el juzgado ya que interpuso una demanda en contra de DAZN y Golden Boy Promotions en la Corte de California por incumplimiento de contrato.

Canelo Álvarez no ha podido pelear debido a que no ha llegado a un acuerdo tanto con su promotora como con DAZN pues no está dispuesto a reducir sus ganancias como pretende la empresa de streaming por las pérdidas a causa del Covid-19, pandemia que desató la crisis sanitaria más importante de la historia.

En octubre de 2018 DAZN firmó a Saúl Álvarez por 365 millones de dólares garantizados para 11 peleas en 5 años, para un promedio de 33 millones por combate, lo que lo convirtió en el deportista mejor pagado del mundo en 2019.

La última vez que el púgil tapatío subió al ring fue en noviembre pasado cuando hizo historia al convertirse en el primer boxeador desde Henry Armstrong (1938) en ostentar tres títulos del mundo en distintos pesos de manera simultánea, al conquistar su cuarto cetro en diferentes divisiones tras arrebatarle el título Semicompleto de la OMB al ruso Sergey Kovalev. Además de ser el segundo mexicano en la historia en ostentar un título en las 175 libras.

Este será el segundo año consecutivo que Canelo dé el grito de Independencia abajo del ring, pues en 2019 decidió no pelear el 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, ante la falta de un rival de primer nivel.

RÉCORD consultó a gente de Golden Boy Promotions, sin embargo respondieron que por el momento no iban a emitir ninguna declaración al respecto.

