Canelo Álvarez: 'He tenido peleas muy importantes, Saunders es otro día en la oficina'

Quitarle el invicto al británico Billy Joe Saunders para despojarlo de su título Supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) solo será un día más para el mejor libra por libra del planeta: Saúl 'Canelo' Álvarez.

"He estado envuelto en muchas peleas muy importantes. La verdad que para mí es un día más en la oficina, estoy muy contento de estar aquí, agradecido con el trabajo que hacemos al 100 por ciento.

"Para mí es un día más en la oficina. Vengo a ganar, el boxeo es mi vida, es parte de mi vida y así lo tomo", declaró "Canelo" Álvarez (55-1-2, 37 KO’s) en conferencia de prensa.

El púgil mexicano hará este sábado la segunda exposición de sus coronas de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas donde impondrá récord de asistencia en una función de boxeo con más de 65 mil espectadores.

"Es un gran peleador, con muchas habilidades, es un peleador zurdo. No soy el mismo de hace seis, siete años, tengo más experiencia y más madurez arriba del cuadrilátero, faltan unos días para demostrarlo.

"Me siento muy agradecido con la gente, agradecido con la respuesta que han brindado. Me siento muy contento y muy orgulloso de traer el boxeo, que sea el boxeo el que traiga la normalidad y estoy listo para ganar", enfatizó.

"Superb" (30-0, 14 KO’s) también destacó su amor por el boxeo, que comenzó a practicar desde los cinco años de edad y enfatizó que mantendrá el invicto en el ring en la casa de los Dallas Cowboys.

"He estado en el boxeo toda mi vida. Soy gitano, sabemos lo rudo que es crecer. No construimos peleas, no venimos por publicidad. No creo que alguien nos gane durante mucho, mucho, mucho tiempo”, aseguró el campeón mundial en dos divisiones y subcampeón olímpico en los Juegos de Beijing 2008.

