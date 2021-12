Canelo Álvarez: JC Chávez Jr. desaprobó posible pelea de Saúl vs Ilunga Makabu

Saúl Álvarez podría encontrar en Ilunga Makabu su próximo rival en el peso crucero; sin embargo, esta opción no fue del todo bien recibida en la comunidad boxística, pues Julio César Chávez Jr. desaprobó la virtual pelea.

"Canelo es un gran boxeador, no tiene necesidad de hacer eso. Ese peleador (Makabu), así sea en peso completo, si no sirves para nada, no sirves para nada en el peso que sea, no es un rival de la clase de Canelo", indicó Chávez Jr. en charla con TNBoxeo.

"Canelo debe de ganar, se puede cuidar de un golpe, pero es muy difícil que este muchacho le gane. Nada más con verle la cara no le va a ganar, seamos realistas", apuntó el hijo de La Leyenda.

JC regresó al ring con una victoria en su pelea número 61 con el deseo de retomar su carrera profesional. Sin embargo, no convenció a sus fanáticos. Pese a esto, Junior ya piensa en su siguiente rival y encontraría en Jake Paul un contrincante interesante, aunque no se confia pese a que el youtuber tenga poco recorrido en su trayectoria.

Junior (53-6-1-1NC, 34 KO’s) se impuso por decisión unánime, aunque no se dieron a conocer las tarjetas en el Palenque de la Feria Ganadera en Culiacán, ante el peruano David Zegarra (34-7, 21 KO’s) en una batalla en peso Semicompleto a 10 rounds.

