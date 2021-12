Pacquiao reveló que debutó ilegalmente en el boxeo: 'Era pobre, quería comer'

Manny Pacquiao confesó que inició su carrera en el boxeo de forma ilegal; tuvo que mentir para tramitar su licencia falsa y así poder pelear de manera profesional.

En su autobiografía 'Pacman: My Story of Hope, Resilience, and Never Say Never Determination', el histórico boxeador relató que a sus 15 años, un promotor lo contacto para viajar a Manila y debutar.

Pacquiao creció en un estilo de vida precario, y reveló que a su llegada a Manila: "Había semanas en las que el trabajo no existía. Y en esas noches, yo dormí en las calles y no tenía para comer. Era justo como volver a mis días cuando era niño, excepto que ahora mi estómago era más grande para llenarlo. En esos días iba a restaurantes y esperaba afuera, y aunque algunas veces tuve la tentación de pedir limosna, nunca lo hice. Pacientemente me escondía afuera de la puerta de la cocina en las sombras hasta que los meseros y los manejadores del restaurante venían a darme comida".

Tiempo después, se le presentó a Manny la oportunidad de hacer su debut profesional, sin embargo, en Filipinas la edad mínima reglamentaria para poder pelear era de 18 años y en ese entonces él tenía 16 años.

Junto con la ayuda de un amigo, Pacquiao mintió diciendo que era mayor de edad; consiguió sacar su licencia falsa de boxeo que sólo debía presentar ante los organizadores y sería registrado en la función.

En enero de 1995 hizo su debut ante Edmund Enting Ignacio, consiguiendo la victoria por decisión de los jueces tras cuatro rounds.

Luego de eso, Pacquiao le escribió un mensaje a su mamá.

"Yo era pobre y no podía ayudar a mi familia. A veces no teníamos para comer y me daba tristeza ver a mi madre así, pero todo cambiaría para nosotros. Luego de la pelea me puse feliz. Ahora, ya puedo comer tres veces al día", mencionó.

