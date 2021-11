Ryan Babel: Publicó su autobiografía en forma de álbum de hip hop

El actual jugador del Galatasaray, Ryan Babel, publicó el pasado 26 de noviembre su autobiografía en un álbum de hip hop.

Dicho álbum consta de ocho canciones en las cuales habla sobre su carrera; una de ellas, titulada 'Open Letter', hace referencia a varios grandes nombres de su trayectoria.

En dicha canción, describe algunos de los momentos que vivió con el estratega español, Rafa Benítez, cuando dirigió al Liverpool, asegurando que su relación no fue la adecuada.

Louis van Gaal también es objeto de críticas en el álbum principal, al igual que Ibrahim Afellay, exfutbolista del Stoke City y Barcelona.

Actualmente 'Open Letter' se ha reproducido más 78 mil veces en la plataforma de Spotify.

Durante una entrevista para The Guardian, Ryan Babel habló sobre su autobiografía publicada en un álbum musical.

" Era consciente de que, si quería hacerlo auténtico, tenía que compartir cosas que tal vez no siempre sean cómodas de contar.

"Pero al mismo tiempo, estaba preparado mentalmente para hacer eso y el proceso de escritura fue muy inspirador para las personas que participaron. Estoy realmente orgulloso de lo que pude contar en el producto final y de la forma en que fui capaz de decirlo.

"En el pasado, cuando hacía pequeñas cosas en el estudio, era más como fanfarronear, ya sabes cómo les va a los raperos en general.

"Es fácil mentir y decir: 'Oh, soy rico esto y rico aquello', pero eso no era interesante para mí y definitivamente no era lo que quería hacer. Quería ser lo más auténtico posible y compartir mi verdad", comentó.

