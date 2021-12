Papá de Benavidez sobre Canelo Álvarez: "Tiene miedo, pone excusas de mier..."

El padre de David Benavidez le llamó miedoso a Saúl 'Canelo' Álvarez, pues rechazó pelear contra el mexicoamericano ya que su objetivo principal es enfrentar a Ilunga Makabu en peso crucero.

En entrevista con YSM Sports Media, el papá de Benavidez tachó de miedoso al oriundo de Jalisco y aseguró que está poniendo pretextos para no enfrentar a su hijo. "Dicen que Benavidez no trae nada en la mesa. Entonces, ¿qué te dice eso? Están corriendo y tienen miedo de pelear contra él. Es una pelea peligrosa para ellos y no quieren aceptar el desafío. Son excusas de mierda", aseguró José Benavidez.

También el padre del pugilista mexicoamericano aprovechó para atacar a Ilunga Makabu, afirmando que esa pelea nadie la vería porque no conocen al africano. "¿Por qué Canelo está peleando en peso crucero y no en 168? ¿Crees que es mejor luchar contra africanos que contra David? Somos el número uno y él no quiere pelear por miedo", agregó.

Saúl 'Canelo' Álvarez derrotó a Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant este 2021, consiguiendo la unificación de los títulos supermedianos.

