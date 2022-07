Canelo Álvarez: Mayweather defendió al tapatío tras ataques de Ryan García

Los ataques de Ryan García al Canelo Álvarez no pasaron desapercibidos, incluso llegaron a Floyd Mayweather, quien no dudó en defender al tapatío, y es que aseguró que el nacido en California debe alcanzar los logros del mexicano antes de menospreciar su jerarquía.

"Ves a Ryan García: primero, está elogiando a Canelo, quiere aprender y está en el campo de entrenamiento de Canelo, pero ahora todo es odio. No me gusta, no me gusta. Que logre lo que Canelo ha logrado, luego que hable mal de él. Todos debemos permanecer en nuestro propio carril", dijo en entrevista con Fighthype.

Incluso el propio Canelo Álvarez aconsejó a Ryan García tras los insultos que recibió, asegurando que debe enfocarse en su carrera antes de criticar a un pugilista que ha conseguido más logros en su carrera.

"Mi consejo para Ryan García es: haz tu trabajo, enfócate en tu carrera, gana un campeonato mundial primero y después habla de otras personas. Porque no has ganado nada y críticas a peleadores que han ganado mucho", contestó el mexicano.

