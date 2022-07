Mike Tyson: Reveló que consumió hongos alucinógenos previo a su pelea contra Roy Jones Jr

Mike Tyson volvió a pelear en un cuadrilátero en noviembre del 2020 cuando se enfrentó a Roy Jones Jr, combate que terminó empatado en ocho asaltos. Sin embargo, The Baddest Man on the Planet​ reveló que se subió al ring tras haber consumido hongos alucinógenos.

El expugilista norteamericano argumentó en una entrevista con The Pivot que los consume debido a que le ayudan a tener un mejor rendimiento, así como evitar que le duelan los golpes que recibe.

"Me ayudan a entrenar, me ayudan a boxear mejor. Cuando estoy peleando, realmente no siento los golpes. Es realmente como una mierda mágica. ¿Me viste pelear contra Roy Jones Jr? Había comido hongos. No pelearía sin ellos, ¿estás loco? Y algo de hierba. Desearía haber usado esta mierda en mi carrera", comentó.

Esta no es la primera ocasión en la que Mike Tyson revela que consume drogas, y es que durante una entrevista con la revista Forbes explicó que lo hace debido a temas espirituales.

"Terminé con mi estilo de vida salvaje y asumí mi relación con Dios. No los uso para divertirme, sino desde una perspectiva espiritual", comentó.

