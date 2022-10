Canelo Álvarez: Mayweather tundió al tapatío por no querer pelear contra Benavidez

Canelo Álvarez sigue en el ojo del huracán tras declarar que no desea pelear contra David Benavidez. Y es que luego de vencer a Golovkin por segunda ocasión, el tapatío mencionó que el Bandera Roja no ha ganado nada para que pudiera enfrentarlo.

Sin embargo, meses atrás Álvarez indicó que no desea pelear contra mexicanos, decisión que tomó luego de vencer a Julio César Chávez Jr. hace algunos años.

Ante esta situación, Floyd Mayweather Jr. tundió al pugilista mexicano por su mentalidad, asegurando que no tienen sentido sus declaraciones ya que inició y consolidó su carrera peleando contra sus paisanos.

"Tienes que darte cuenta de que Crawford, al igual que Spence, son dos grandes luchadores. Estaría mal que sacaran un tema como Canelo. Él dijo: 'No quiero pelear con boxeadores mexicanos'. Hizo su carrera venciendo a boxeadores mexicanos, pero ahora dice que no quiere pelear con Benavidez. Está hablando de no querer pelear con peleadores mexicanos", mencionó para FightType.

En ese sentido, The Money aseguró que si los boxeadores norteamericanos tuvieran este tipo de pensamientos, entonces no se hubieran realizado grandes peleas. Además, consideró que los pugilistas de raza negra son los mejores en la historia.

"Si ese es el caso y Canelo está diciendo eso y todos están detrás de Canelo, entonces todos los luchadores negros pueden decir: '¿Sabes qué? No vamos a pelear entre nosotros'. Todos los mejores y más grandes boxeadores son negros", indicó.

