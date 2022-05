Canelo Álvarez: Mike Tyson explicó por qué el mexicano perdió ante Dmitry Bivol

Saúl Álvarez sumó se segunda derrota como boxeador profesional el pasado sábado ante Dmitry Bivol en la T-Mobile Arena de Las Vegas, y tras su derrota la leyenda Mike Tyson regañó a Canelo por no haber usado su jab.

“Simplemente creo que, si Canelo hubiera usado su jab de manera definitiva, fuerte, su rival no habría podido entrar. El tipo entraba porque no estaba preocupado por el jab de Canelo. Así que se volvió más agresivo, se volvió valiente. ‘Si no me está golpeando, no tiene defensa’”, explicó Tyson.

Además, el exboxeador comenzó a practicar de cómo le hubiera hecho él para alejar a Bivol.

“Si usa el jab, el rival va a caminar directamente hacia él como lo hizo. En la próxima pelea, usa tu jab y será un combate diferente. Cuando él estaba golpeando, Canelo debería haberse movido, esquivando el jab, anticipándose a la combinación que venía detrás. Si esquivaba el jab, el oponente no lanzaría la combinación”, agregó.

Por último, Tyson aconsejó a Saúl Álvarez para la próxima pelea que tenga con Dmitry, pues tanto Canelo como el ruso hablaron de una revancha. “Creo que si usas tu jab, será una pelea diferente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DMITRII BIVOL TRAS SALIR VICTORIOSO: "NO ESPERABA AL MEJOR ‘CANELO’, YO CREÍ QUE PODÍA GANAR”