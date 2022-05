Dmitrii Bivol tras salir victorioso: "No esperaba al mejor ‘Canelo’, yo creí que podía ganar”

Consiente de sus cualidades boxísticas, el ruso Dmitrii Bivol declaró que subió al ring convencido de que iba a ganarle al mejor libra por libra del planeta, Saúl “Canelo” Álvarez.

Bivol (20-0, 11 KO’s) defendió con éxito el supercampeonato de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras imponerse por decisión unánime con tarjetas por triple 115-113 en la T-Mobile Arena.

"No esperaba al mejor ‘Canelo’, yo creí que podía ganar”, aseguró Bivol. “Esperaba que me golpeara más fuerte, traté de que lo hiciera, traté de bloquearlo, pero lo golpeaba fuerte cuando veía oportunidad.

“Claro que sentí su poder, tiene buen poder, tiene buena velocidad, poder, sentido, pero algunos nacen con el poder, su poder viene de su nacimiento, yo puedo hacerlo, otros boxeadores solo tiran y ya son potentes. Canelo no es un semicompleto, no tiene ese poder, pero supe que estaba poniendo todo en cada golpe que lanzaba”, enfatizó.

Dmitri aseguró que la clave para derrotar al campeón mundial indiscutido de las 168 libras fue hacerlo ir hacia adelante, pues el mexicano es bueno con contragolpeadores.

"Solo lo vencí cuando supe que lo podía encerrar. Sabía que no tenía el poder para esto. Quiero dedicar esta victoria a todas las personas que vienen de lugares chiquitos, aquellos que están haciendo cosas y quieren lograr algo”, mencionó.

El peleador de 31 años de edad dijo que la victoria ante el campeón mundial en cuatro divisiones no lo hacen sentirse el mejor exponente de las 175 libras.

"Para ser honesto solo vencí al hombre que quería mi título, era un Supermedio, pero no me siento que soy el rey ahora. Solo vencí a ‘Canelo’, no lo siento así.

“Sé que soy uno de los mejores. No me siento que soy el mejor Semicompelto porque no tengo todos los cinturones, hasta que los tenga todos lo sentiré, mientras soy uno de los mejores”, reconoció.

El campeón de la AMB tiene como objetivo convertirse en campeón mundial indiscutido, por lo que buscará retar al ganador de la pelea entre el invicto Artur Beterbiev (17-0, 17 KO’s), monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y el estadounidense Joe Smith Jr. (27-3, 21 KO’s), quien posee la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), quienes se enfrentarán del 18 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York.

"Mi sueño es ser indiscutido y ahora tuve esta oportunidad de pelear ante el mejor. Tomé esta pelea con los términos para que me dieran la oportunidad. Ahora buscaré lo que merezco”, aseguró.

El ruso mostró su respeto por el mexicano, a quien le agradeció que la oportunidad de enfrentarlo.

“Mis últimas peleas no las disfruté porque no eran retos, defendí mis títulos con unos tipos, pero esta vez fue muy motivante. Esta vez disfruté mucho estar ahí.

"Si mi rival es bueno, yo muestro mi mejor lado”, mencionó Bivol, quien se convirtió en campeón mundial en noviembre de 2017 y en diciembre pasado se adjudicó el Supercampeonato de la AMB.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ TRAS DERROTA ANTE DMITRY BIVOL: 'VOLVEREMOS A PELEAR Y VOLVEREMOS A GANAR'