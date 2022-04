Canelo Álvarez: 'Nadie puede vencerme en este momento, estoy en mi mejor forma'

Saúl 'Canelo' Álvarez demostró la confianza que se tiene previo a enfrentar a Dmitry Bivol en Las Vegas. Y es que el tapatío aseguró que actualmente no existe ningún púgil que pueda derrotarlo, ya que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

"Esto es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento, me siento en mi mejor momento. Y sin faltarle el respeto a otros peleadores. Hay algunos grandes boxeadores, pero me siento en mi mejor momento. Me siento fuerte, me siento en mi mejor forma", dijo el pugilista mexicano para Boxing Scene.

Asimismo, Canelo reveló la clave de sus victorias, pues aseguró que en los entrenamientos tratan de corregir las equivocaciones que tuvo en su enfrentamiento más reciente. "Siempre estamos tratando de hacer algo nuevo en el gimnasio. Tratamos de no cometer los mismos errores que cometí en mi última pelea. Así que siempre estamos trabajando en algo", indicó.

Álvarez finalizó mencionando que aún mantiene la motivación al llegar a entrenar, pues las peleas que tiene le dan fuerza para seguir adelante.

"No vengo al gimnasio como, 'Oh, tengo que entrenar porque tengo una gran pelea'. Esto es parte de mi vida. Este tipo de peleas, este tipo de desafíos, me motivan. Este tipo de peleas, peleas grandes como esta, me hacen sentir motivado", sentenció el mexicano.

