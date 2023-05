Canelo Álvarez pone a Jalisco en el mapa mundial del boxeo

Jalisco tiembla ya con la llegada de Saúl 'Canelo' Álvarez. El campeón indiscutido provocó un gran impacto mediático en la sala de conferencias del hotel RIU Plaza Guadalajara, "algo que hace muchos años no se veía", aseguró Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

Periodista de todas partes del mundo aterrizaron en Jalisco, la ciudad que este fin de semana se convertirá en la capital del boxeo mundial.

La función de Saúl vs John Rayder, nombrada: "The King Is Coming Home", se llevó a cabo gracias a la organización de Canelo Team y la promotora Matchroom Boxing como un sueño que Saúl Álvarez tiene para poderles regresar a los jaliscienses algo de todo el apoyo incondicional que de ellos ha recibido.

"Le han ofrecido pelear en muchos países, en Dubai, en Estados Unidos y él decidió pelear aquí, en su tierra. Es una decisión grandiosa, tuvo que sacrificar algo de su bolsa, pero eso no le importó y eso habla de su grandeza", afirmó Ramón Álvarez Barragán, hermano de Canelo.

