Canelo Álvarez pone fecha de su retiro y destaca importancia del dinero: "Nunca es suficiente"

El boxeador mexicano, Saúl Álvarez se encuentra en la etapa final de su carrera y con las peleas pactadas en su contrato con Riyadh Season, Canelo recibirá una millonaria cantidad de dinero, por lo que podría analizar si retirarse después de cumplir con los cuatro combates.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

X: @Canelo

¿Cuánto ganará Canelo por sus próximas peleas?

Y es que Álvarez se llevará 400 millones de dólares por los cuatro combates pactados, según información de Carlos Aguilar. El mexicano aseguró que el dinero nunca es suficiente, pero tampoco ve un retiro tan cercano.

“Sigo disfrutando del boxeo. Por eso estoy aquí, pero si hablamos de dinero, nunca es suficiente. Pero no pienso en ganar una cantidad específica de dinero y luego retirarme. Voy a hacer lo mío, y entonces, a los 37 o 38 años, es el momento de retirarme”, dijo Álvarez para TMZ.

X: @Canelo

Canelo resta importancia al dinero

Canelo Álvarez sabe que ha conseguido éxito en el boxeo y por ello se encuentra en una etapa en la que prefiere disfrutar del deporte. El mexicano reiteró la importancia del dinero, pero enfatizó en que no es lo único que se enfoca.

“En el boxeo, ya lo he logrado todo. He peleado contra todos. He peleado contra los mejores. He ganado muchos títulos en diferentes categorías de peso. He sido el rey libra por libra, el boxeador del año; todo. No se trata solo de dinero, se trata de disfrutarlo todo”, sentenció el mexicano.

X: @Canelo

También te puede interesar: Dimitry Bivol rechazó oferta millonaria para pelear vs Benavidez