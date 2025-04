Canelo Álvarez reconoció que le ha costado entrenar para combate ante Scull en Arabia Saudita

Cuatro días faltan para que se celebre el combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez contra William Scull. Y aunque para el taparío siempre fue un sueño pelear fuera de México y Estados Unidos, le ha costado la adaptación.

La pelea está programada para el próximo sábado 3 de mayo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), aunque en Arabia Saudita serán las 6:00 horas del domingo 4. Por lo que Canelo sí necesita una preparación distinta a la que está acostumbrado.

Canelo ha tenido una preparación diferente | MEXSPORT

Canelo Álvarez reconoció que ha sido un proceso complicado

En entrevista con TUDN, el boxeador tapatío ha compartido cómo ha vivido esta nueva experiencia en Riyadh. "Muy contento, muy convencido, agradecido, es uno de mis sueños pelear en otro país que no fuera Estados Unidos o México y estoy a poco tiempo de lograrlo"

"Ese proceso fue un poquito complicado, al principio si sentía mi cuerpo un poco más como débil, diferente, pero hace cuatro días ya me sentí como en casa, que bueno que nos venimos tres semanas antes", declaró.

Canelo está listo para su combate contra Scull | MEXSPORT

Ambiente mexicano, algo que falta para Canelo

Por otra parte, reconoció que sí se siente diferente no contar con tanta presencia mexicana como en Las Vegas. "A todo México lo traigo porque me gusta, en cualquier parte del mundo me gusta pintar de verde, blanco y rojo".

"Ahorita como lo decía alguien, los mexicanos siempre van como retadores a otros países y ahora traje yo y somos el Lado A, es la diferencia y eso me enorgullece", finalizó.

Canelo está cumpliendo un sueño al pelear fuera de Estados Unidos | MEXSPORT