Canelo Álvarez mandó un mensaje contundente a David Benavidez y a sus demás retadores: "Soy el rey y puedo hacer lo que quiera". El campeón indiscutido de peso supermediano también desmintió tener una lista de rivales para mayo como aseguró el 'Monstruo Mexicano'.

Tras su regreso a Guadalajara, Jalisco, luego de unas largas vacaciones en los Emiratos Árabes, Saúl Álvarez habló para los medios y dejó en claro que las cosas se harán como él quiere.

"Se pueden decir muchas cosas, pero al final de cuentas el rey soy yo y puedo hacer lo que quiera", expresó.

Sobre las personas que señalan que está evitando al 'Bandera Roja', Saúl señaló que "siempre sucede: Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders. Al final les gané a prácticamente todos. Si le gano a Benavidez, dirán: 'Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?' Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo. Lo he hecho todo”.

El tapatío desconoce aquella lista de nombres que incluían a Jaime Munguía, Terrence Crawford y Jermall Charlo que el 'Bandera Roja' señaló haber visto, "No sé de dónde salen esos nombres". Canelo tiene previsto reunirse con Al Haymon el lunes para planificar su próxima pelea en mayo.

Sobre si David Benavidez es una opción para septiembre, 'Canelo' dijo: “Ya veremos. Siempre estoy aquí para hacer las mejores peleas. Si es una buena pelea para septiembre o si tiene que esperar un poco, ya veremos. A veces las peleas son más grandes cuando esperas un poco”.

