¡Campeón millonario! Forbes realizó un artículo sobre la fortuna de 'Canelo' Álvarez

Un campeón dentro y fuera del ring. La prestigiosa revista Forbes escribió un artículo llamado "Canelo Álvarez muestra su músculo empresarial", en donde cuentan cómo el tapatío, a través de la fortuna que ha generado con el boxeo, ha creado un imperio de negocios.

El escrito se enfoca sobre la actividad de Saúl Álvarez fuera enlonado, si bien, comienzan apuntando que el pugilista ha elevado sus ganancias profesionales a casi 600 millones (antes de impuestos) gracias al boxeo, ya no compite por el dinero.

"No se trata de dinero”, señala el jalisciense, en parte porque no lo necesita. "Me encanta todo lo relacionado con el boxeo. Me encanta mi rutina. Me encanta entrenar. Me encanta estar en el gimnasio, mi dieta, mi sparring, todo”, dice Álvarez, 18 años después de su carrera profesional.





Después de haber conseguido todo en el boxeo, donde es campeón indiscutido de peso supermedio, Canelos busca nuevos desafíos fuera ring y su meta es "ser multimillonario".

"En los últimos dos años, Álvarez ha lanzado una cadena de cinco gasolineras en el occidente de México llamada Canelo Energy y una cadena asociada de 20 tiendas de conveniencia llamada Upper. También lanzó recientemente VMC, un cóctel enlatado a base de tequila, y Yaoca, que fabrica bebidas y suplementos deportivos.

Eso se suma a un portafolio que ya incluía emprendimientos de boxeo y entretenimiento (Canelo Promotions y Canelo Espectáculos), una aplicación de fitness (Puedo), una línea de ropa a través de su tienda Canelo en línea y El Pastor Del Rica, una taquería que abrió con su hermano en el área de Guadalajara que pronto abrirá una segunda ubicación en San Diego. (Álvarez divide su tiempo entre las dos ciudades.)", detalla Forbes.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: STEELERS VS PATRIOTS: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL TNF DE LA SEMANA 14 DE LA NFL?