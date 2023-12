Carlos Cuadras y Francisco Estrada buscarán enfrentarse en 2024 por el título CMB supermosca

El 2023 está llegando a su fin y aunque fue un año de mucho boxeo para algunos pugilistas como Carlos Cuadras, otros se quedaron sin actividad como Juan Francisco Estrada, sin embargo, ambos esperan un 2024 de mucho box en el que puedan cerrar su trilogía disputando el título CMB supermosca.

'El Príncipe' Cuadras regresó al cuadrilátero este 2023 con tres peleas de las cuales se llevó tres victorias, además, consiguió el título CMB interino para acercarse cada vez más a su sueño de volver a ser campeón mundial absoluto antes del retirarse.

Por su parte, 'El Gallo' Estrada se quedó con las ganas de exponer el cetro mundial de las 115 libras por problemas con las promotoras quienes no le ofrecieron una bolsa justa pese a ser el campeón, pese a ellos, no perdió el tiempo y se continuó preparando para sus siguientes retos.

Parece ser que el camino de ambos pugilistas volverá a cruzarse una vez más en 2024 y el 'Gallo' amenaza en que la historia volverá a repetirse una tercera vez.

"Él sabe que yo no hablo mucho aquí en las cámaras, pero arriba del ring lo demuestro yo, ya se lo he enseñado dos veces. Las ganas de ser campeón van a seguir ahí y yo creo que ni Cuadras, no cualquier otro peleador nos van a quitar lo que tengo", lanzó Estrada en el tradicional Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo.

Sin embargo, con mayor experiencia, disciplina y hambre, 'El Príncipe' opina que está preparado para conseguir su primera victoria ante el sonorense.

"Ahorita estoy más disciplinado que nunca, creo que he enderezado el camino. Quisiera ganar esa pelea para cerrar mi carrera y lo que sería diferente es que le ganaría al 'Gallo' Estrada", aseguró Cuadras".

Juan Francisco espera regresar al boxeo con una pelea en febrero, luego de un año entero sin actividad; luego de ello desea la pelea contra Cuadras.

