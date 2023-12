¡Todo listo! Ryan García y Oscar Duarte dieron el peso previo a su pelea en Texas

Ryan García está listo para volver al ring y demostrarle a todo el mundo que realmente sabe boxear, especialmente a sus promotores de Golden Boy, Oscar De La Hoya y Bernard Hopkins, quienes asegura respaldan a su oponente Oscar Duarte.

Ambos boxeadores ya cumplieron con su primer reto que era la báscula en donde mostraron un físico impecable, mostrando que lo dejaron todo en su preparación. García marcó 142.8 libras, mientras que Duarte no concedió nada de peso con sus 143 libras.

'King Ry' (32-1-0,19KO) llega a este combate luego de haber sido noqueado por Gervonta Davis en el mes de abril. Sin embargo, es noche no solamente se quebró su invicto, también su relación con Golden Boy Promotions quienes asegura lo dejaron solo tras la derrota.

Los problemas entre el púgil de ascendencia mexicana y los exboxeadores miembros del Salón de la Fama han sido llevados hasta la conferencia de prensa previa a su enfrentamiento contra Duarte, en donde Ryan acusó a sus promotores de mentirosos y de apoyar a su rival, a lo que Oscar contestó diciéndole que "tiene mentalidad de niño".

Por su parte, de Chihuahua, México, "La Migraña" Duarte (26-1-1,21KO) se presenta como otro de los grandes boxeadores de Golden Boy. Su única derrota fue en 2019, sin embargo, desde ahí no ha vuelto a perder otra pelea, llega con 11 victorias en fila, todas por nocaut.

¿Dónde y a qué hora ver?

El inicio de la cartelera principal será a la 19:00 del centro de la Ciudad de México y será transmitida por ESPN 2 y Star+.

Cartelera

Ryan Garcia vs. Óscar Duarte, peso superligero

Floyd Schofield vs. Ricardo Lopez, peso ligero

Shane Mosley Jr. vs. Joshua Conley, peso mediano

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BENAVIDEZ 'SABOREA' COMBATE CONTRA CANELO: "ES LA PELEA QUE EL BOXEO NECESITA"