Óscar de la Hoya le responde a Ryan García: 'Tiene una mentalidad de niño'

Ante las declaraciones de Ryan García en contra de Óscar de la Hoya y Bernard Hopkins, el promotor de boxeo dijo que el pugilista tiene una "mentalidad de niño".

“No me sorprende para nada, porque él tiene una mentalidad de niño. ¿Y qué pasa cuando le quitas un juguete a un niño? Empieza a llorar. Obviamente, no dice que yo le quité un juguete, pero no es maduro de la cabeza. Yo creo que esta va a ser una pelea difícil, fuerte, y veremos cómo va a reaccionar”, mencionó De la Hoya a los medios de comunicación.

“Este es un negocio”, dijo De la Hoya. “Yo voy a ser promotor por el resto de mi vida. Y peleadores como Ryan García pelean por 10 años o 15, sean campeones mundiales, héroes o leyendas, se retiran. Pero yo, como promotor, voy a hacer mi trabajo”, agregó.

Este conflicto se originó luego de que Hopkins, excampeón mundial y socio de Golden Boy, señaló que quería ver a Ryan García en su próxima pelea, para tomar la decisión de si debe seguir en el boxeo.

'SÓLO MI EQUIPO DECIDE'

El contendiente de peso Superligero, Ryan García, señaló que sus promotores en Golden Boy, Oscar De La Hoya y Bernard Hopkins, están "respaldando" a su oponente Óscar Duarte.

"Una cosa que ha estado en mi corazón son las declaraciones que hizo Bernard donde él decidirá si voy a terminar o si debo continuar boxeando después de esta pelea", dijo García, de 25 años. "Él no decide eso. Mi entrenador (Derrick James) lo hace, mi equipo también. Todos los que trabajan conmigo, día tras día, son quienes deciden".

