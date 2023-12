David Benavidez habló sobre su pelea contra 'Canelo': "No creo que me la den para mayo"

Ha sido demasiado el tiempo el que David Benavidez ha tenido que esperar por Canelo Álvarez, y pese a ser ya el retador mandatario WBC, el tapatío tiene otros planes para mayo.

En entrevista con ESPN KnockOut, el 'Monstruo Mexicano' admitió que ve más factible una pelea entre Saúl y Jaime Munguía, antes de que se la den a él.

"La verdad, yo no creo que me vayan a dar la pelea en mayo, porque apenas miré en Instagram que ya le tiene una lista de tres oponentes para mayo: Jaime Munguia, Terrence Crawford y Jermell Charlo", señaló en charla con Chava Rodríguez.

No importa cuanta sea la espera, el 'Bandera Roja' estará listo para disputarle el título indiscutido de las 168 libras a Álvarez.

"Supuestamente, me van a hacer esperar para septiembre, y si me quieren dar la oportunidad en septiembre está bien, voy a estar listo, voy a entrenar duro y vamos a seguir aprendiendo", indicó.

La insistencia que tiene David de pelear con Canelo no es por querer tener su cabeza en su vitrina, es simplemente por tener en esa posición los cuatro cinturones.

"No es una obsesión (Canelo), pero sí (la quiere), porque tiene todos los cinturones. A mí no me importa el peleador, yo quiero la gloria y él tiene lo cuatro títulos.

De no poder convencer a al jalisciense, Jermall Charlo sería una de sus opciones para prepararse de cara a septiembre, y si no, también podría serlo David Morrell.

"Si Canelo pelea contra Munguia, yo creo que vamos a agarrar la pelea con Charlo. Si no Morrell", finalizó.

