Canelo Álvarez sobre posible pelea con Alexander Usyk: 'Me encantaría, suena bonito'

Previo a su combate ante Dmitry Bivol, Saúl 'Canelo' Álvarez no deja de pensar en retos para su carrera arriba del ring.

Y es que ante la posibilidad de la que se ha hablado últimamente sobre medirse a Alexander Usyk, el boxeador mexicano aseguró que sería un gran reto.

"Obviamente me preguntan y yo como peleador, pues claro, me encantaría, suena bonito y me encantaría la posibilidad de hacer cosas grandes, tan grandes como esa y uno nunca sabe", refirió Álvarez en entrevista con TUDN.

Aunque subir de peso a la categoría de los Pesados, donde Usyk es el campeón de la AMB, FIB, OMB e IBO, es un riesgo, Canelo lo sabe y no lo rehúye.

"Claro que hay riesgo, pero claro que me gusta", sentenció el tapatío.

