Canelo Álvarez sobre su pelea en Guadalajara: 'Siempre quise volver como el mejor del mundo'

El hijo pródigo regresa a casa. Ahora sí, ya es oficial, Saúl Álvarez regresa el 6 de mayo a su natal Jalisco para darle a su gente un gran espectáculo tras casi 12 años de ausencia; ‘Canelo’ expondrá ante el británico John Ryder sus títulos de peso Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo en el estadio Akron del Club Deportivo Guadalajara.

Regresar a Jalisco siempre fue prioridad para ‘Canelo’ Álvarez y realizar una función de este calibre jamás hubiera sido posible sin la disposición del tapatío que no dudó en rechazar ofertas de países como Estados Unidos, Emiratos Árabes y Reino Unido que anhelaban tenerlo en sus tierras.

“Estoy muy contento de estar aquí, de regresar a mi tierra después de 12 años, después de haber logrado tanto en el boxeo”, aseguró el astro mexicano del boxeo. “Tenía muchas ofertas para pelear en muchos lados, pero nunca me la pensé, siempre quise venir aquí, volver a mi tierra, volver como el mejor del mundo y estoy muy orgulloso de hacerlo, no tienen nada que agradecer, para mí es un orgullo estar aquí y lo que se hace de corazón no hay por qué agradecerlo”, confesó Saúl.

El campeón indiscutido de las 168 libras ha tenido un dominio importante ante los británicos, que no le han podido sacar ni un empate, y esta vez, asegura que viene con los ánimos a ‘tope’ para cosechar su séptimo triunfo ante ellos.

“Es lo que busco en todas mis peleas, ganar, y esta no es la excepción. Sé que tengo un rival fuerte que tiene ilusiones de ganar, pero aquí todos tenemos la ilusión de salir ganando, sigo más motivado que nunca en mi carrera y voy a entrenar para estar con ese 7-0 ante ellos”, advirtió el campeón mexicano.

En cuanto al avance de su lesión, ‘Canelo’ admitió que apenas la semana pasada comenzó a hacer sparring tras haberse sometido a una operación en la mano izquierda, sin embargo, señala que solo es cuestión de “agarrarle confianza”, pero que en lo general se siente al cien por ciento.

Este magno evento estará al alcance de todos los jaliscienses, pues los boletos, que saldrán a la venta a partir del 21 de marzo, tendrán un precio accesible que irán desde los 350 pesos, además se destinarán ocho mil entradas para gente que no tiene los recursos y una parte de los ingresos de la función irán destinados para alguna fundación tapatía, así lo reveló el mismo Saúl Álvarez.

