Canelo Álvarez vs Jermell Charlo EN VIVO

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y este sábado se vivirá la pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo, y todo está listo entre el mexicano y estadounidense para salir en busca de la victoria en Las Vegas.

En la ceremonia de pesaje, ambos pugilistas mostraron su perfecta preparación al marcar las 167.4 libras, peso por el que se pactó la pelea. Ambos boxeadores realizaron el último frente a frente que duró muy pocos segundos, pues Jermell se encontraba molesto ante él desapruebo de los fanáticos.

Charlo retiró la mirada y Saúl regaló la primera combinación al aire, pero todo está listo ya para volver a ver al Canelo Álvarez arriba del ring con la ilusión de que se alce con el triunfo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ Y JERMELL CHARLO VENCEN A LA BÁSCULA EN LA CEREMONIA DE PESAJE