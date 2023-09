Canelo Álvarez buscará hacer retumbar Las Vegas al grito de México

Que retiemblen Las Vegas al grito de Canelo. El pugilista tapatío regresa a la Ciudad del Pecado con una pelea histórica entre campeones indiscutidos, enfrentándose al estadounidense Jermell Charlo, y aunque la pelea no se pudo realizar en el día de la independencia, el boxeador prometió que será un día mexicano con su victoria.

Saúl Álvarez (59-2-0,39KO) se presenta como el rey absoluto de las 168 libras, y será quien esté exponiendo sus fajas del CMB, AMB, FIB y OMB ante ‘Twin’ Charlo (35-1-1,19KO), quien para esta pelea tuvo que escalar dos divisiones, ya que actualmente es el indiscutido de las 154 libras, sin embargo, cuando suba al ring de la T-Mobile Arena este sábado 30 de septiembre será despojado de su título de la OMB.

Canelo hará su primera presentación en mucho tiempo sin ningún tipo de preocupación, porque desde el 2021 arrastraba una lesión que no le permitió mostrar su mejor desempeño en la últimas tres peleas que tuvo, inclusive, le costó una dolorosa derrota ante Dmitry Bivol, una dudosa exhibición ante Gennady Golovkin y el no poder noquear a John Ryderfrente a su gente, sin embargo, el jalisciense asegura que para esta pelea veremos un ‘Canelo’ que no hemos visto antes.

Por su parte, Charlo incursionará por primera vez en los supermedianos, su 180 cm de altura y 185 cm de alcance indican que tiene un cuerpo adecuado para esta división, pero el subir 14 libras fue el verdadero reto, ya que no es tan común para un boxeador subir tanto de peso en tan poco tiempo, esto le podría pasar factura en la pegada y que sus golpes no tengan ningún efecto en Canelo, quien ya tiene experiencia hasta en los semicompletos.

Además del campeonato indiscutido de los supermedianos, el Consejo Mundial de Boxeo diseñó el cinturón Pueblaconmemorativo para el ganador de esta pelea, el cual muestra elementos de la cultura mexicana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ SOBRE LA PELEA CONTRA JERMELL CHARLO: "EL PESO NO VA A SER FACTOR"