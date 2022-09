Canelo sobre no noquear a GGG: "Di lo mejor de mí, pese a que me operaré y mis lesiones"

Saúl Álvarez se llevó el triunfo ante Gennady Golovkin para retener los títulos de los supermedianos. Pese a que la victoria fue por decisión unánime, hubo criticas para el Canelo por no conseguir el nocaut que prometió ante GGG. Es por eso, por lo que el mexicano explicó que peleó con una mano lesionada, que requerirá una operación.

“Di lo mejor que pude y lo que estuvo en mis manos, me quedo satisfecho con lo que hice, con el resultado. Pese a que tengo que hacerme cirugía en la mano y de mis lesiones, hice una gran pelea y me quedo muy bien con el resultado.

Lo que tengo es como si fuera una limpieza de los meniscos en la rodilla también tengo callo. Me quitaré los excesos con láser, me los van a me los van a quemar y pues requiero esa cirugía y 6 semanas de recuperación”, explico el Canelo en entrevista para TV Azteca.

El Canelo no sufrió con el peso, como muchos especialistas acotaron, pero las lesiones no lo dejaron entrenar como corresponde.

“No batallo para el peso como te digo a veces no se puede entrenar al 100 por ciento como como uno quiere cuando tienes una lesión das lo mejor de ti corriendo, pero al final de Cuentas tienes que tirar madrazos, es boxeo, no es maratón entonces mi mano no me dejó bien al 100 por ciento pero ahora sí que me quedo tranquilo con el resultado y ahora sí que cuidarme la mano a recuperarme y volver fuerte el siguiente año”, finalizó.

Además, el mexicano aseguró que espera que Dimitri Bivol le de la revancha, pero el ruso primero deberá vencer al Zurdo Ramírez.

