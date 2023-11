Chantelle Cameron y Katie Taylor II: Todo listo para la pelea por el título de peso superligero

Una revancha por la leyenda. Katie Tylor (22-1-0, 6 KO) intentó en mayor irrumpir el peso superligero, sin embargo, se terminó topando con el muro llamado Chantelle Cameron (18-0-0, 8 KO), invicta y reina de la división, quien se impuso por decisión mayoritaria.

Tylor, quien para muchos expertos es la mejor boxeadora de la historia, venía de hacer historia al imponerse a Amanda Serrano en el primer combate femenino en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, donde acudieron casi 20 mil aficionados.

Katie se retuvo las fajas por una controvertida decisión dividida, sin embargo, se pactó la revancha, la cual se disputaría en mayo, pero la boricua se lastimó y no pudo subir al ring. La irlandesa no se quería quedar sin competir, por lo que se dispuso a subir de categoría y trató de emular Claressa Shields (única boxeadora con títulos indiscutidos en dos divisiones) al enfrentarse por los cinturones de Cameron, pero el cambio de división le pasó factura y no pudo mostrar su mejor actuación, perdiendo por la decisión mayoritaria.

Ahora, seis meses después y tras una preparación adecuada para las 140 libras, Tylor volverá a buscar ante su gente en la 3Arena de Dublín seguir haciendo historia.

¿Dónde y a qué hora ver?

La pelea Chantelle Cameron y Katie Tylor II se espera que se lleve a cabo el sábado 25 a las 16:00 horas del centro de la Ciudad de México y será transmitido únicamente por la plataforma de DAZN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CMB SUBASTARÁ GUANTES FIRMADOS POR EN BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS POR HURACÁN OTIS