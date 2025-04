CMB entregará cinturón conmemorativo a ganador de Canelo vs Scull

El ganador de la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y William Scull el próximo 3 de mayo no solo se quedará con los títulos de los cuatro organismos más importantes del boxeo mundial, sino que también se llevará un pedazo simbólico de México: el cinturón conmemorativo Guerrero Xicoténcatl, creado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) especialmente para esta esperada contienda.

Durante el tradicional Martes de Café, el CMB presentó el cinturón en disputa entre Canelo y Scull que rinde tributo a la cultura tlaxcalteca. Este premio fue nombrado Guerrero Xicoténcatl, en honor a uno de los principales líderes indígenas de la resistencia mesoamericana. Pintado completamente a mano por artesanas del estado de Tlaxcala, la pieza destaca por sus vivos colores y detalles históricos.

“Este año tocó la cultura tlaxcalteca, el Guerrero Xicoténcatl. Es una pieza muy bonita. Aquí en la placa podemos ver al Caballero Águila, una de las grandes representaciones en los murales de Tlaxcala. Básicamente refleja la gran batalla que tuvo Tlaxcala al defender la patria en ese momento. Son colores vivos, pintados a mano. Un trabajo precioso de artesanas tlaxcaltecas que plasman la diversidad del estado en cuanto a naturaleza e historia”, explicó Mauricio, presidente del CMB.

Estos cinturones son piezas únicas que no valen como títulos, sino que son trofeos que se entregan únicamente al ganador de las grandes batallas y eso es lo que los hace únicos: "Es la belleza de este cinturón. No lo puedes comprar, no lo puedes ordenar, te lo tienes que ganar", añadió Sulaimán.

Desde que en 2017 el CMB instauró los cinturones conmemorativos del 5 de mayo y 16 de septiembre, con los que se rinde homenaje a las culturas prehispánicas y a la identidad mexicana, Canelo se ha convertido en el mayor coleccionista de estos trofeos, acumulando ya 10 cinturones conmemorativos en su carrera.

Cinturones conmemorativos ganados por Canelo Álvarez

1. Cinturón Huichol I

Fecha: 6 de mayo de 2017

Pelea: Canelo Álvarez vs. Julio César Chávez Jr.

2. Cinturón Huichol II (recibido simbólicamente)

Fecha: 16 de septiembre de 2017

Pelea: Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin I

3. Cinturón Chiapaneco II

Fecha: 15 de septiembre de 2018

Pelea: Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin II

4. Cinturón Maya I

Fecha: 4 de mayo de 2019

Pelea: Canelo Álvarez vs. Daniel Jacobs

5. Cinturón Mestizo

Fecha: 8 de mayo de 2021

Pelea: Canelo Álvarez vs. Billy Joe Saunders

6. Cinturón Teotihuacán

Fecha: 6 de noviembre de 2021

Pelea: Canelo Álvarez vs. Caleb Plant

7. Cinturón Guerrero Jaguar Zapoteca

Fecha: 17 de septiembre de 2022

Pelea: Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin III

8. Cinturón Puebla-Jalisco

Fecha: 6 de mayo de 2023

Pelea: Canelo Álvarez vs. John Ryder

9. Cinturón Puebla

Fecha: 30 de septiembre de 2023

Pelea: Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo

10. Cinturón Tamaulipas I

Fecha: 4 de mayo de 2024

Pelea: Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía

11. Cinturón Tamaulipas II

Fecha: 14 de septiembre de 2024

Pelea: Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga

