CMB lanza colecta para apoyar a los damnificados por las tormentas en México

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), encabezado por su presidente Mauricio Sulaimán, anunció el inicio de una colecta solidaria para apoyar a las personas afectadas por las fuertes tormentas que azotaron recientemente varios estados del país, especialmente Veracruz, una de las entidades más golpeadas por las lluvias torrenciales.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y con la información presentada este 16 de octubre de 2025 por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las lluvias que afectaron a Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí han dejado un saldo trágico de 70 personas fallecidas y 72 no localizadas.

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora general de la CNPC, destacó que más de 100 municipios resultaron afectados en las cinco entidades mencionadas, siendo Veracruz una de las zonas con mayores daños a causa de los deslaves, inundaciones y cortes de caminos.

Muchas personas han sido afectadas | AP

El boxeo se solidariza con los afectados

Ante este panorama, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, expresó en entrevista con RÉCORD que el organismo ha decidido tomar acción inmediata para contribuir a las labores de ayuda humanitaria.

“El CMB tiene una gran responsabilidad de estar con el pueblo, con la gente. El boxeo es el deporte de los pobres. Mi hermano, que es vicepresidente del organismo, y el CMB inmediatamente decidimos ponernos en acción con una aportación directa y también convocar a la gente a poder dar un paso y ayudar, porque lo que se vivió y se está viviendo es muy malo y hay muchas personas que se pueden ver beneficiadas”, declaró Sulaimán en RÉCORD+ EN VIVO, programa que se emite de lunes a viernes a las 13:00 horas, en nuestra cuenta de Youtube y en record.com.mx..

El dirigente destacó que la familia del boxeo mundial siempre ha mostrado su lado solidario en momentos de crisis y que en esta ocasión no será la excepción.

Lanzaron una colecta | MEXSPORT

Colecta nacional

El Consejo Mundial de Boxeo hizo un llamado abierto a la ciudadanía, empresas, promotores y miembros de la comunidad deportiva a sumarse a la colecta, ya sea mediante donaciones económicas, entrega de despensas o aportaciones en especie.

Sulaimán aseguró que el organismo coordinará los esfuerzos para que la ayuda llegue directamente a las comunidades más afectadas. La iniciativa busca canalizar recursos a través de centros de acopio y transferencias seguras, priorizando alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal y medicamentos básicos.

Con esta acción, el Consejo Mundial de Boxeo demuestra una vez más su compromiso social y refuerza su papel no solo como una institución deportiva, sino también como un símbolo de unión y esperanza en tiempos difíciles.