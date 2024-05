Conor McGregor reta a Canelo Álvarez a enfrentar a Óscar De la Hoya sin guantes

Tras el altercado entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Óscar de la Hoya, en la conferencia de prensa previo al combate del tapatío contra Jaime Munguía, el peleador Conor McGregor arremetió contra el campeón mexicano.

La estrella de UFC escribió en sus redes sociales que le gustaría verlos a ambos en un combate de la BKFC, empresa de la cual es dueño y que organiza peleas de boxeo sin guantes.

"Me encantaría tener a estos dos en el Bare Knuckle Fighting Championship (competición de boxeo sin guantes). ¡Quítate los guantes y pelea, perra!", escribió McGregor, quien ya en el pasado había retado a 'Canelo'. En su momento, el tapatío se dijo dispuesto a enfrentar a un peleador de MMA si existiera una buena paga de por medio.

McGregor explotó contra Ryan García por dopaje

Por otra parte, se dijo decepcionado por el positivo que dio el californiano, con quien no quiere tener contacto nuevamente. "Hizo trampas con el peso y se dopó, expulsión de por vida, Es triste de ver, y triste de decir. Estoy triste y algo enfermo. No te vuelvas a acercar a mí si me ves, Ryan García. Estoy asqueado, realmente".

"Esto de la ostarina me recuerda a Sean O'Malley, que también estaba en eso. No me gusta, les voy a dar una paliza a los dos, si quieren un sparring les compro los vuelos ahora mismo. Hotel, todo... voy a pelear con los dos, drogadictos, y voy a cabalgarlos como si fueran avestruces", dijo McGregor.

