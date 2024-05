Faitelson sobre veto de pelea Canelo vs Munguía: 'Esto no debe sentar un mal precedente'

David Faitelson habló sobre el veto que recibió para la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía, destacando que espera que esto no sea "un mal precedente" en la lucha por la libertad de expresión.

El reconocido periodista charló en exclusiva con RÉCORD+ y compartió su sentir después de que se le negara la acreditación para participar en la transmisión de TUDN de la pelea.

“Lo más importante es no sentar un mal precedente, porque si vuelve a ocurrir que un futbolista, directivo o boxeador no está de acuerdo con lo que dices, te cierran las puertas y yo creo que no es lo correcto mandar mensaje, y más en estos de aparente libertad y democracia", comentó.

Además, Faitelson dijo estar "sorprendido" por la actitud del boxeador mexicano, pues es la primera vez en 38 años que lleva cubriendo box que le niegan una acreditación.

"Me sorprende mucho porque por muchos años vine a Las Vegas a hacer programas periodísticos donde hacíamos un antes y después de las peleas y nunca tuve ningún problema. Simplemente el Canelo dejó de darme entrevistas y eso lo entendía yo perfectamente bien, pero sí me sorprende que por primera vez en 38 años que llevo cubriendo box no he recibido una credencial para poder acceder a hacer mi trabajo.

"He sido un antagonista en la carrera del Canelo. He cometido errores en mi manera de calificar al Canelo, me hago responsable de todo lo que dije", agregó.

