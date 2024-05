Óscar de la Hoya revela la razón de su ruptura con ‘Canelo’ Álvarez: “Critiqué a Eddy Reynoso”

A unos días de que se lleve a cabo el combate entre Saúl Álvarez y Jaime Munguía, de lo que más se ha hablado es de la bronca que tuvieron ‘Canelo’ y Oscar de la Hoya durante el día de medios de la pelea, pues ambos se insultaron y desacreditaron por problemas del pasado.

En entrevista para David Faitelson, el expugilista mexicano y hoy promotor, Oscar de la Hoya, reveló cuál fue el origen del rompimiento en la relación que tenía él y Álvarez, pues en un inicio eran muy cercanos, pero un comentario sobre su entrenador comenzó con la ruptura.

“El hecho que yo critiqué a Eddy Reynoso, que se vio malísimo y en un comentario dije 'Eddy Reynoso necesita ayuda', era crítica. Era solamente ayudar para que mejoren, para que crezcan como entrenador, peleador, es todo. Lo que no me gusta es que Canelo siendo un malagradecido”, declaro Óscar de la Hoya.

De igual forma de la Hoya señaló que su intención nunca fue llegar a los golpes con ‘Canelo’. pero si Álvarez lo agredía físicamente, él iba a responder de la misma manera para defenderse

"Yo estaba listo, obviamente no iba a soltar el golpe, pero yo instintamente si me van a tirar un golpe, voy a defenderme, pero no iba a llegar a eso, me voy a defender, tengo orgullo y el hecho de que estoy hablando la verdad", sentenció de la Hoya-