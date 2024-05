David Benavidez lanza un nuevo reto a Canelo Álvarez: 'Yo lo noqueo'

David Benavidez se encuentra en Las Vegas para presenciar el enfrentamiento de Saúl Álvarez y Jaime Munguía, una pelea que por derecho él merecía y que Canelo no le quiso dar pese a ser el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo.

Ahora, 'El Monstruo' ha decidido escalar de categoría a los semipesados en búsqueda de una oportunidad de convertirse en campeón mundial, pues se ha cansado de seguir esperando al tapatío.

"Yo siempre le he dado crédito al Canelo, yo creo que es un peleador muy bueno, una leyenda también, pero yo hice mi trabajo, yo tengo tres años siendo el (retador) mandatorio del CMB y no me quiere dar la pelea", compartió Benavidez en entrevista con el periodista Andrés Cantera de Upper-Box.

David opina que realmente afecta al mundo del boxeo que Saúl no quiera hacer esta reyerta, la cual, para la mayoría del mundo del pugilismo, sería la más atractiva de las 168 libras.

"Yo creo que es algo que está afectando al boxeo, porque todo el mundo quiere esta pelea, es la más grande del boxeo. La tenemos que hacer", lanzó el méxicoamericano.

Y es que, el campeón interino del CMB está seguro de que sería una pelea complicada. Sin embargo, confía en sus habilidades y advierte que él lo noquearía.

"Yo lo noqueo. Va a ser una pelea bien difícil, pero yo creo 100% en lo que yo puedo hacer y yo lo noqueo", señaló.

Para la pelea de esta noche, el boxeador invicto en 28 enfrentamientos pronostica un nocaut de Canelo antes de que concluyan los 12 asaltos.

"Va a ser una pelea difícil, porque Jaime Munguía es un peleador grande, tiene mucha fuerza, pero la defensa no es tan buena. Creo que Canelo va a tener problemas en el principio de la pelea, pero lo va a noquear en los últimos rounds", finalizó.

