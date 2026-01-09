Robert Morales revela por qué eligió ir a Pumas y no a Brasil: "Me transmitieron confianza"

Robert Morales estuvo cerca de llegar a Internacional de Porto Alegre, pero finalmente firmó con Pumas de cara al Clausura 2026. Sobre su decisión de arribar al Club Universidad Nacional, el delantero paraguayo admitió que es por la confianza que le transmitió Efraín Juárez, así como la directiva para encarar este semestre.

Tras ser suplente de Paulinho en Toluca, Robert Morales buscaba salir a otro club para tener continuidad en su juego y ponerse en el radar de la Selección de Paraguay de cara a la Copa del Mundo de 2026. Ante esto, el atacante sudamericano tuvo varias ofertas, de las cuales sobresalieron las de Inter y Pumas, la cual la última fue la mejor para él.

Sobre porque decidió continuar en México y jugar con Pumas, el paraguayo admitió que Efraín Juárez jugó un papel importante. Asimismo, señaló que en la escuadra auriazul buscará replicar lo mismo que vivió con los Diablos, donde recientemente fue bicampeón el año pasado.

“El interés fue cuando inicié una conversación con el Profe (Efraín Juárez), me mostró mucho interés y confianza desde el inicio. Tuve un año muy bueno con Toluca y mi objetivo es lograr lo mismo con Pumas”, comentó el delantero en su presentación.

A nivel personal, Robert Morales tiene un objetivo claro. Sin embargo, también está consciente que en lo colectivo Pumas también tiene objetivos tanto en Liga MX como en la CONCACAF Champions Cup. Con esto, el delantero mostró ilusión por los retos que se vienen para el equipo este semestre.

“Tuve otras ofertas, pero como dije al principio, desde el inicio sé lo que es Pumas y me transmitieron mucha confianza con los planes que tiene para esta temporada. Por ello, decidí optar por esta institución, por los desafíos que vienen tanto grupales y personales”, agregó.

Robert Morales llegó a Toluca en junio de 2023. Desde ese entonces, el paraguayo sumó 79 partidos, en los cuales registró 13 goles y ocho asistencias. Sin embargo, la estadía de Paulinho en el equipo, complicó la continuidad del paraguayo en el once titular, pues competía directamente contra el tricampeón de goleo del futbol mexicano.