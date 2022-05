David Benavidez sobre el Canelo Álvarez: 'Me tiene miedo, sabe que soy grande y fuerte'

El excampeón mundial Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), David Benavidez (25-0, 22 KO’s), aseguró que el monarca indiscutido de las 168 libras, Saúl Álvarez, le tiene miedo.

De ganar el título interino del organismo verde y oro ante el canadiense David Lemieux (43-4, 36 KO`s), Canelo, quien ha dicho en varias ocasiones que Benavidez no tiene nada qué ofrecerle, se vería obligado a exponer su reinado ante el púgil de raíces mexicanas.

“Ganando este cinturón me hace el retador mandatorio para pelear con Canelo y si él no me quiere pelear, que deje su cinturón y que me deje pelear por los cinturones.

“Canelo me tiene miedo, él sabe que soy grande, fuerte, tengo mucha rapidez también. Se vio lo que le pasó cuando peleó contra otro rival que tiene más fuerza y está más grande que él (Dmitry Bivol), pierde con esos tipos de peladores”, declaró Benavidez a ESPN.

'El Bandera Roja' aseguró que es el mejor exponente de las 168 libras y, esta ocasión, no desaprovechará la oportunidad de demostrarlo, tras perder en dos ocasiones la corona en el escritorio.

“Lo que quiero hacer es demostrarle a la gente que soy el mejor Supermediano del mundo y para hacer eso le tengo que ganar a todos estos peleadores que están en mi división ahorita.

“Aquí estamos, te estamos esperando. Ese cinturón que tiene es mío”, enfatizó.

