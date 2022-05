Antonio Morán por el título de Contenders: 'Me veo ganador y, de aquí, proyectarme a algo mejor'

Con hambre de triunfo y la confianza en sus cualidades boxísticas, el peleador mexicano Antonio Morán buscará coronarse en el serial “Contenders”, con el objetivo de llegar a la elite del pugilismo y tener la oportunidad de buscar un título mundial.

Morán (26-5-1, 19 KO’s) enfrentará este viernes al puertorriqueño Jeffrey Torres (10-1, 6 KO’s) en una batalla a ocho asaltos en peso Superligero en Florida en el serial que forma parte del torneo “LAST CHANCE” de ProBox TV.

"Me veo ganador. Entrenando bien, haciendo las cosas bien y dedicándome al 100 en los entrenamientos puedo llegar a ser campeón y pues de aquí proyectarme a hacer algo mejor”, platicó Morán en entrevista con RÉCORD.

"Ahorita el objetivo es ganar este torneo y a largo o mediano plazo es tener la oportunidad de una pelea por el título mundial de cualquier organismo”, enfatizó.

El capitalino de 29 años de edad, quien se inició en el pugilismo a los 11 años de edad impulsado por su padre, consideró como un parteaguas en su carrera la pelea ante el estadounidense Devin Haney, quien lo noqueó en el séptimo asalto, donde estuvieron en juego los títulos Ligero Internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el vacante de la Asociación Mundial (AMB), así como el Intercontinental de la Organización Mundial (OMB).

“Me di cuenta que hay que mejorar muchas cosas, que el boxeo en Estados Unidos es de más rapidez, más agilidad y pues si quiero ganar a peleadores como él, necesito todavía entrenar el doble o mejorar muchas cosas que no hacía en ese momento. Entonces creo que fue una buena pelea para darme cuenta de lo que tengo que hacer”, reconoció.

Morán regresa al ring después de nueve meses de ausencia, tras la derrota por decisión unánime ante Arnold Barboza, quien hizo la primera defensa de su cetro Superligero Internacional de la OMB.

“Esa pelea me hizo ver que mi exentrenador, con el que llevaba más de 10 años, ya no me iba a enseñar más, ya no me iba a poder dar las herramientas necesarias para precisamente dar el salto, ganar una pelea como esas y poder entrar a la élite”.

CHÁVEZ Y 'TERRIBE' MORALES, SU INSPIRACIÓN

Antonio Morán se inspira en la carrera del legendario Julio César Chávez y del primer mexicano campeón mundial en cuatro divisiones, Érik “Terrible” Morales.

“Me gustaría ser campeón mundial como Julio César, Erik ‘Terrible’ Morales, creo que necesito hacerlo en mi carrera para sentir que hice algo en este deporte y terminar siendo campeón o haciendo varias defensas, pero terminar mi carrera bien.

“Quiero que me vean como un buen peleador que da lo mejor de sí, que no se da por vencido, que arriba del ring se rompe el alma por ganar la pelea”, aseguró Morán (26-5-1, 19 KO’s) en entrevista con RÉCORD.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FLOYD MAYWEATHER JR: ANUNCIÓ NUEVA FECHA PARA LA PELEA DE EXHIBICIÓN VS MOORE