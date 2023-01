Dimitry Bivol descartó darle revancha a Canelo Álvarez: "No me importan sus planes"

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha expresado en múltiples ocasiones que quiere su revancha a como dé lugar ante Dimitry Bivol, pero parece que se quedará con las ganas, al menos por ahora, pues el boxeador ruso minimizó al mexicano y aseguró que no está en sus planes una segunda pelea con él.

"No me importan sus planes, para ser honesto. No quiero depender de su decisión para decidir a quién enfrentar. Solo quiero pelear por el cinturón. Si no obtengo la pelea por todos los cinturones, denme otra pelea y seré paciente", sentenció en entrevista para iFLTV.

Los planes de Bivol para este 2023 apuntan a la unificación de cinturones en las 175 libras, es por eso por lo que buscará pelear con Artur Beterbiev, el monarca que para Bivol es un reto más atractivo que una segunda pelea con Canelo.

"Quiero pelear por los cinturones. Quien tenga cinturones, quiero pelear con él. Solo uno. Suficiente. Solo para obtener los cinturones", finalizó.

