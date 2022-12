Canelo Álvarez: Reveló que le interesa pelear contra John Ryder en Londres el próximo año

El pugilista mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en lo últimos días dio una conferencia de prensa, donde señaló que le interesaría pelear en Londres para el próximo año y una de sus opciones sería enfrentar a Johnn Ryder.

“Sería interesante una pelea con él en Londres, ¿no? Porque él es de ahí, sería un choque muy grande. Pero la verdad es que ahorita yo no he hablado ni me he puesto a negociar.



“Estoy enfocado en la rehabilitación de mi mano y ver cómo me siento en enero, ver qué es lo que me dice el doctor. Veremos si es Ryder o cualquier otro oponente, no me importa", comentó Saúl en la rueda de prensa.

En su último enfrentamiento, el mexicano salió lastimado de la muñeca izquierda, donde le ganó a Gennady Golovkin en septiembre de este año.



