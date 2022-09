Dmitry Bivol descartó revancha con Canelo: "Le gané y ahora me alegro de seguir adelante"

El pugilista Dmitry Bivol descartó, por el momento, una revancha con el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, pues aseguró que su objetivo principal no es estancarse con el tapatío, aunque otro espectáculo así le haría ganar dinero, dejó claro que las ganancias no lo mueven.

"Tengo mi propio camino. Le gané y ahora me alegro de seguir adelante. No necesito esta revancha con 'Canelo', tal vez para ganar dinero, pero no es mi objetivo principal pelear con él. Por supuesto, el dinero es una de las cosas principales pero no es lo más importante. Si solamente pensara en dinero, no estaría aquí".

El ruso destacó que está enfocado en la pelea que tendrá contra otro mexicano, el 'Zurdo' Ramírez, el próximo sábado 5 de noviembre en el Etihad Arena de los Emiratos Árabes Unidos.

Dmitry Bivol and Zurdo Ramirez go face to face for the first time. #BivolRamirez is LIVE on DAZN on November 5. pic.twitter.com/ADhlYbBNA7 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 31, 2022

"No sé si habrá revancha. Por ahora, no importa. Estoy centrado en Zurdo, es un oponente peligroso y tengo que vencerlo. Pero, ¡¿por qué no?! Si él lo quiere ('Canelo' Álvarez) y yo lo quiero podemos hacer un trato, entonces por qué no".

