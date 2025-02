Eddie Hearn sobre 'Canelo' Álvarez: "Es poco leal, pero te lo hace saber"

Eddie Hearn, promotor y presidente de Matchroom Sport habló sobre la disputa entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Óscar de la Hoya. Sobre ello, el británico señaló que el boxeador mexicano no tiene lealtad.

Poco leal en el negocio, buena persona

Pese a ello, Hearn reconoció que el mexicano es directo y que esa falta de lealtad es solamente en el negocio, pues lo considera una buena persona y no le molesta su cambio constante de promotoras.

“Canelo no tiene lealtad, pero te lo deja muy claro. Y, por cierto, hay una diferencia entre tener lealtad en el negocio del boxeo y tener lealtad en la vida. Es un gran tipo, creo que lo es y no me molesta que esté cambiando constantemente (de promotora), porque es bastante honesto respecto a ello”, dijo Hearn en Seconds Out.

La etapa de 'Canelo' no le demanda lealtad

“Canelo está en una etapa de su carrera en la que realmente no necesita ser leal… además, le quedan dos o tres peleas”, agregó Hearn sobre el momento que atraviesa el pugilista mexicano.

El promotor británico destacó la honestidad de Álvarez en cuestión de elegir con quien trabajar. “Él dice que le encanta trabajar con nosotros, y es cierto, le encanta trabajar con nosotros, pero también dice ‘donde sea el mejor trato para mí, ahí es donde voy”, aseguró.

