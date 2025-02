Tashiro Fierro desprecia la pegada del 'Pitbull' Cruz: "No pega lo que la gente dice"

Después de enfrentarse a Isaac "Pitbull" Cruz el pasado 1 de febrero, el tijuanense Ángel "Tashiro" Fierro compartió su experiencia sobre el combate, asegurando que su rival no tiene la pegada que muchos le atribuyen. Además, Fierro destacó que no terminó cansado, a diferencia de Cruz, en un encuentro que ya es candidato a ser considerado el mejor del año por la intensidad mostrada por ambos pugilistas.

En una entrevista para el podcast Luis Parra, Fierro describió cómo vivió el enfrentamiento contra el boxeador de la Ciudad de México. Aunque reconoció que Cruz es un oponente peligroso, descartó haberse sentido agobiado por los golpes recibidos, afirmando que no tiene la fuerza explosiva que se le atribuye y que incluso le ha valido el apodo del "Mike Tyson mexicano".

"La neta no pega lo que la gente dice o piensa. Lo puse en mis redes sociales: 'Ya demostraron, Pitbull, que sólo puedes con los pesos chiquitos, aquí estoy yo, que soy 135 (libras)'. La neta no tiene la pegada. La pegada más fuerte que he sentido es la de Machado, pero este güey no tiene el golpeo peligroso, que te puede acabar de un golpe", declaró Fierro.

No vio estrellitas

Al ser cuestionado sobre si había "mirado estrellitas", una expresión que indica haber recibido golpes fuertes, Fierro lo negó rotundamente. En cambio, recordó que fue el puertorriqueño Alberto Machado, en 2021, quien le causó esa sensación.

"Nunca miré estrellitas, y siempre admito mis cosas, con Machado sí las miré, pero con este güey no miré nada. He visto videos y sí se ve cómo me mueve, pero nunca me lastimó", afirmó el tijuanense.

